Изображение сгенерировано нейросетью
Россия применит «Орешник» для удара по Киеву в случае срыва Дня Победы

Анастасия Мериакри
В случае попыток сорвать празднование Дня Победы в России, Вооружённые силы РФ готовы нанести массированный ракетный удар по центру Киева. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ, подчеркнув, что ранее страна воздерживалась от подобных действий по гуманитарным соображениям. Об этом пишет aif.ru со ссылкой на члена комитета Госдумы по обороне Андрея Колесникова.

«Может быть использовано все, что угодно, что эффективно в данный момент и данное время. Удар будет нанесен без всякого сомнения, если Зеленский попытается сорвать нам празднование Дня Победы», — сказал Колесник.

Андрей Колесник отметил, что для удара может быть использовано любое эффективное вооружение, в том числе новейший ракетный комплекс «Орешник». По его словам, украинские власти в последние дни демонстрируют намерения атаковать российские города дронами и дестабилизировать обстановку в стране.

«Киев пытается сорвать парад, чтобы люди не пришли. Основная задача у врага — раскачать и запугать людей. Это основная цель террористического режима», — подчеркнул он.

Президент России Владимир Путин объявил перемирие 8–9 мая и выразил надежду, что Украина также воздержится от провокаций. В Минобороны РФ отметили, что Россия рассчитывает на взаимность со стороны Киева в вопросе прекращения огня на время праздника.

