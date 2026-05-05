В случае попыток сорвать празднование Дня Победы в России, Вооружённые силы РФ готовы нанести массированный ракетный удар по центру Киева. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ, подчеркнув, что ранее страна воздерживалась от подобных действий по гуманитарным соображениям. Об этом пишет aif.ru со ссылкой на члена комитета Госдумы по обороне Андрея Колесникова.
Андрей Колесник отметил, что для удара может быть использовано любое эффективное вооружение, в том числе новейший ракетный комплекс «Орешник». По его словам, украинские власти в последние дни демонстрируют намерения атаковать российские города дронами и дестабилизировать обстановку в стране.
Президент России Владимир Путин объявил перемирие 8–9 мая и выразил надежду, что Украина также воздержится от провокаций. В Минобороны РФ отметили, что Россия рассчитывает на взаимность со стороны Киева в вопросе прекращения огня на время праздника.