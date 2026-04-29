Дроны ВСУ атаковали Оренбургскую область, взрывы гремят над Орском

Украинские беспилотники попытались атаковать Орск в Оренбургской области, пишет Baza.
В городе сработали сирены, предупреждающие о воздушной тревоге. Местные жители рассказали, что слышали взрывы, а также звук от дронов, пролетевших мимо домов.
Аэропорт Орска временно не принимает и не отправляет рейсы, там действует план «Ковер».
Мэр Орска Артем Воробьев уточнил, что в городе работают силы противовоздушной обороны.
Также режим беспилотной опасности ввели в Челябинской, Свердловской областях и Пермском крае.