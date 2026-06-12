Опубликован полный список вещей, найденных при поиске Усольцевых

В районе поиска Усольцевых в красноярской тайге нашли не только часть палки для скандинавской ходьбы, но и другие личные вещи, которые могут принадлежать семье, пишет « КП ».

О том, что участники начавшейся недавно поисковой операции сделали несколько находок, стало известно в пятницу. Их передали на исследование в лабораторию СК.

«Вероятность того, что палка принадлежит Сергею или Ирине, очень мала. Да и свидетели не подтверждают, что кто-то из Усольцевых взял ее с собой. Ранее в тех же местах находили кружки, зажигалки», — говорится в статье.

Кроме того, были найдены кости, принадлежность которых человеку еще предстоит установить. Вероятно, речь идет об останках медведя.

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Пасынок Усольцева заявил, что найденная палка не могла принадлежать ему

Старший помощник руководителя главка регионального СК Юлия Абузова пояснила, что следователи изымают и тщательно изучают все, что могло принадлежать пропавшим туристам.

Бизнесмен Сергей Усольцев, его жена Ирина и дочь Арина исчезли 28 сентября 2025 года. Известно, что семья приехала в район поселка Кутурчин и отправилась на прогулку возле горы Буратинка.

Позже у начала предполагаемого маршрута обнаружили автомобиль туристов. В салоне остались документы, деньги и часть личных вещей, однако сами владельцы машины бесследно пропали.

Поиски начались осенью, их приостановили, а затем возобновили в конце мая из-за улучшения погоды. Следы пропавших пока не обнаружили. СК придерживается версии о несчастном случае, считая ее приоритетной.