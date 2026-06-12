Якубович рассказал, что потерял сознание после подарка на «Поле чудес»

Телеведущий Леонид Якубович рассказал в беседе с « Телепрограммой », что однажды упал в обморок после одного из подарков на «Поле чудес» (16+).

Неприятная ситуация приключилась несколько нет назад. Женщина привезла на поезде чемодан еды, включая копченые колбасы. Она достала его во время игры и стала угощать ведущего.

«Если я не передам привет всей моей деревне, то меня обратно не пустят», — пояснила участница игры.

Якубович не смог ей отказать и стал пробовать угощения, сделав вид, что очень голодный. В какой-то момент он почувствовал кисловатый вкус.

«Надо понять, она трое суток ехала в поезде, в июле месяце. И после игры первой тройки я упал, потерял сознание», — поведал телеведущий.

Якубович добавил, что его госпитализировали с тяжелым отравлением, он три дня пролежал в больнице.