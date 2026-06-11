Фото: 7инфо
Происшествия

Появилось видео с место пожара автомобиля на Северной окружной в Рязани

Анастасия Мериакри
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Вечером 11 июня на Северной окружной дороге в Рязани произошло возгорание автомобиля. Видео с места происшествия 7инфо прислали подписчики.

По предварительным данным, пожар вспыхнул около 20:13. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Госавтоинспекции и регионального МЧС.

По данным из социальных сетей, причиной возгорания стал дорожный инцидент: машина врезалась в столб, затем вылетела в ограждение и загорелась. Автомобиль получил сильные повреждения в результате пожара. К счастью, информация о пострадавших людях не поступала.

Из-за происшествия на Северной окружной дороге образовались пробки. Официальная информация от ведомств пока не поступала.

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