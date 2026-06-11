Появилось видео с место пожара автомобиля на Северной окружной в Рязани

Вечером 11 июня на Северной окружной дороге в Рязани произошло возгорание автомобиля. Видео с места происшествия 7инфо прислали подписчики.

По предварительным данным, пожар вспыхнул около 20:13. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Госавтоинспекции и регионального МЧС.

По данным из социальных сетей, причиной возгорания стал дорожный инцидент: машина врезалась в столб, затем вылетела в ограждение и загорелась. Автомобиль получил сильные повреждения в результате пожара. К счастью, информация о пострадавших людях не поступала.

Из-за происшествия на Северной окружной дороге образовались пробки. Официальная информация от ведомств пока не поступала.