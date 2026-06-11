Знакомые рассказали о трагически погибших 21-летнем хоккеисте Егоре Ядыкине и его дедушке

Страшная трагедия произошла утром 11 июня в городе Салават Республики Башкортостан. При трагических обстоятельствах погиб 21-летний хоккеист Егор Ядыкин, а спустя несколько часов скончался его дедушка Василий, который обучал внука обращению с оружием.

По предварительным данным, родственники собирались отправиться на охоту. Перед выходом дедушка показывал внуку, как правильно чистить и заряжать ружье. В какой-то момент молодой человек случайно задел курок, после чего прогремел выстрел. Пуля попала Егору в голову, он скончался на месте.

Дедушка рассказал родным о случившемся, однако пережить гибель внука не смог. Спустя несколько часов мужчину нашли мертвым. Предположительно, он не выдержал произошедшего. Точные обстоятельства трагедии сейчас выясняет следствие.

Егор Ядыкин был талантливым хоккеистом, воспитанником омского «Авангарда». Он становился двукратным чемпионом России среди юниоров, выступал в Молодежной хоккейной лиге за «Омских Ястребов». В прошлом году молодой человек перешел в команду «Норильск».

Знакомые семьи вспоминают Егора и его дедушку как прекрасных, добрых и отзывчивых людей, сообщает aif.ru. Друзья хоккеиста до сих пор не могут поверить в произошедшее. В социальных сетях они делятся фотографиями с Егором и пишут слова соболезнования, желая ему и дедушке «мягких облаков».

«Это были очень прекрасные люди — Егор и дядя Вася. Когда состоится прощание, еще не знаю. Завтра будет известно», — сообщил знакомый семьи Михаил.

Другая знакомая Татьяна рассказала, что знала семью дедушки с детства: «Мой папа с ним работал в милиции. Хорошие, добрый, отзывчивые люди».

Дата и место прощания с погибшими будут объявлены дополнительно.