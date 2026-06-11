Поврежденная ударом ВСУ панорама «Оборона Севастополя» будет восстановлена

Знаковый музей-панорама «Оборона Севастополя», пострадавший в результате удара украинских войск, будет полностью восстановлен. Финансирование реставрационных работ готовы обеспечить ряд организаций. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

Выступая на заседании экспертного совета по формированию народной программы «Единой России», Дмитрий Медведев напрямую прокомментировал ситуацию с повреждением исторического объекта.

«По поводу панорамы. Очевидно, все будет сделано, чтобы ее восстановить. Деньги, кстати, уже найдены. Ряд организаций сказал, что профинансирует восстановление», — приводит слова зампредседателя Совбеза РИА Новости.

Таким образом, вопрос финансового обеспечения реставрации решен без привлечения бюджетных средств — бизнес и общественные структуры откликнулись на необходимость сохранения культурного наследия.

Напомним, в ночь на среду музей-панорама «Оборона Севастополя» стал целью удара со стороны ВСУ. Здание, являющееся одним из главных культурных символов города-героя, получило повреждения.