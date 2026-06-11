Два человека погибли, семеро пострадали при атаке ВСУ на поселок и автозаправку в Брянской области

Украинские боевики вновь обстреляли мирные населенные пункты Брянской области. В результате варварских атак ВСУ погибли два человека, еще семеро получили ранения, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

Первый удар пришелся по поселку Белая Березка. По словам главы региона, атака носила целенаправленный характер против мирного населения.

«Еще одна бесчеловечная атака ВСУ по Белой Березке. В результате варварского удара по мирным жителям погиб мужчина», — написал Егор Ковальчук.

Спустя некоторое время стало известно о второй жертве обстрела. Один из пострадавших, находившийся в тяжелом состоянии, скончался в больнице, несмотря на усилия медиков.

«Врачи сделали все возможное, но ранение было слишком тяжелым, спасти мужчину не удалось. Выражаю глубокие соболезнования родным», — добавил врио губернатора.

Еще один обстрел произошел в городе Стародуб. На этот раз целью украинских боевиков стали автозаправочные станции. В результате взрывов и осколочных ранений пострадали семь человек, среди которых оказался 16-летний подросток.

Одного из раненых, получившего наиболее серьезные травмы, пришлось экстренно транспортировать на лечение в Брянск. Остальным пострадавшим помощь оказана на месте.

Кроме того, осколками повреждено пять гражданских автомобилей, припаркованных вблизи АЗС.

На месте происшествий работают экстренные службы. Обстоятельства обстрелов выясняются, последствия ударов ликвидируются.