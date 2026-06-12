Людмила Чурсина на сцене. Фото: vk.com/teatr_armii
Новости России

Подруга раскрыла реакцию Чурсиной на награду незадолго до смерти

Никита Рязанцев
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Народная артистка СССР Людмила Чурсина незадолго до смерти получила премию «Золотая маска» за служение, но отреагировала на нее без большой радости из-за тяжелого состояния, рассказала «МК» ее близкая подруга, завуч школы в Калининском районе Петербурга Юлия Пенкина.

Об уходе Чурсиной из жизни стало известно в среду, ей было 84 года. Причиной ее смерти стало онкологическое заболевание. Артистка до последнего выходила на сцену Театра Российской Армии, которому отдала более четырех десятков лет жизни.

Подруга пояснила, что ездила за наградой в Москву и привезла ее актрисе в Петербург. Однако она никак не отреагировала на нее.

«В воскресенье, когда я пришла, увидела, что она уже не могла говорить — только губами шевелила, и я по губам поняла, что она спрашивала, мол, как мама? А если голосом пыталась, то начинала страшно кашлять», — заявила Пенкина.

В понедельник артистку госпитализировали, а в среду она умерла в больнице.

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Чурсина родилась 20 июля 1941 года. В 1963-м окончила Театральный институт имени Щукина. Она наиболее известна по ролям в фильмах «Донская повесть», «Угрюм-река», «Адъютант его превосходительства», «Щит и меч» и других картинах. Всего на ее счету более ста ролей.

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