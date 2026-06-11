Актриса Чурсина сделала откровенное признание подруге перед смертью

Народная артистка СССР Людмила Чурсина проходила лечение в больнице под Петербургом и не рассчитывала выйти оттуда живой, рассказала « МК » ее близкая подруга, актриса Элеонора Шашкова.

Об уходе Чурсиной из жизни стало известно в среду, ей было 84 года. Причиной ее смерти стало онкологическое заболевание. Артистка до последнего выходила на сцену Театра Российской Армии, которому отдала более четырех десятков лет жизни.

Собеседница издания уточнила, что в последний раз разговаривала с подругой чуть более полугода назад. Чурсина поделилась информацией о том, что будет находиться в клинике.

«Эллочка, я оттуда не вернусь», — сказала мне подруга. Ее голос звучал тревожно. Это были ее последние слова, которые я услышала. Я положила трубку и поняла, что судя по тому, что Люда мне рассказала это был наш последний разговор. Оттуда не возвращаются», — пояснила Шашкова.

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Чурсина родилась 20 июля 1941 года. В 1963-м окончила Театральный институт имени Щукина. Она наиболее известна по ролям в фильмах «Донская повесть», «Угрюм-река», «Адъютант его превосходительства», «Щит и меч» и других картинах. Всего на ее счету более ста ролей.