Общество

Приставы разыскивают отца с маленькой дочерью в Рязани

Алексей Самохин
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Управление Федеральной службы судебных приставов по Рязанской области разыскивает мужчину и его несовершеннолетнюю дочь. По данным ведомства, розыск связан с уклонением от исполнения решения суда.

Сотрудники службы устанавливают местонахождение Андрея Карпова 1989 года рождения и Вероники Карповой 2021 года рождения.

По информации приставов, предположительно разыскиваемые могут находиться на территории Рязани или Рязанской области.

Жителей региона, располагающих сведениями о месте нахождения мужчины и ребенка, просят сообщить информацию в Управление ФССП по Рязанской области по телефонам: 8 (4912) 29-45-00, 8 (4912) 29-45-55 или +7 (953) 737-82-66.

В ведомстве подчеркнули, что анонимность обращений гарантируется. Судебные приставы призвали рязанцев и гостей области оказать содействие в поисках.

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