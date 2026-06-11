Управление Федеральной службы судебных приставов по Рязанской области разыскивает мужчину и его несовершеннолетнюю дочь. По данным ведомства, розыск связан с уклонением от исполнения решения суда.

Сотрудники службы устанавливают местонахождение Андрея Карпова 1989 года рождения и Вероники Карповой 2021 года рождения.

По информации приставов, предположительно разыскиваемые могут находиться на территории Рязани или Рязанской области.

Жителей региона, располагающих сведениями о месте нахождения мужчины и ребенка, просят сообщить информацию в Управление ФССП по Рязанской области по телефонам: 8 (4912) 29-45-00, 8 (4912) 29-45-55 или +7 (953) 737-82-66.

В ведомстве подчеркнули, что анонимность обращений гарантируется. Судебные приставы призвали рязанцев и гостей области оказать содействие в поисках.