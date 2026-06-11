Людмила Чурсина на сцене. Фото: vk.com/teatr_armii
Новости кино и ТВ

Людмила Чурсина завещала похоронить себя рядом с любимой сестрой

Алексей Самохин
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Последний год жизни народной артистки Людмилы Чурсиной оказался непростым. О пережитых испытаниях рассказала её подруга и многолетняя партнёрша по сцене Валентина Асланова.

По её словам, сначала актрисе провели операцию по замене тазобедренного сустава. Несмотря на тяжёлое восстановление, уже через два месяца Чурсина вернулась на сцену и продолжила играть в спектакле «Два билета в Милан».

Позже врачи выявили у неё онкологическое заболевание. Родные и близкие обсуждали варианты лечения в Москве и Санкт-Петербурге. В итоге остановились на Северной столице, где жил племянник актрисы — сын её любимой сестры, а также находилась квартира Чурсиной.

«И вот, что удивительно: лечение проходило просто идеально — ей делали пятнадцать уколов и сразу показатели с 20000 единиц упали до 200. И, казалось — прорвалась. Но вдруг случилась кома, больница. И опять неожиданность: звонят из больницы, говорят, забирайте. Пока купили кровать, нашли сиделку, перевезли… Как мне говорила её подруга, она навещала её постоянно, у Людмилы Алексеевны не хватало белка», — рассказала подруга.

Театр также пытался помочь актрисе. Коллеги собирали деньги на лечение, хотя, как отметила Валентина Асланова, люди в этой ситуации проявляли себя по-разному. При этом сама Чурсина при жизни часто помогала другим, жертвовала деньги нуждающимся и поддерживала церковь.

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7инфо

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Народная артистка СССР Людмила Чурсина умерла в 84 года. Причиной смерти стало онкологическое заболевание, сообщает aif.ru. До последнего она выходила…

Говоря о последней воле актрисы, её подруга подчеркнула, что для Чурсиной никогда не имел значения статус места захоронения. Поэтому она распорядилась похоронить себя на Сестрорецком кладбище рядом с любимой сестрой. По своим заслугам народная артистка могла быть похоронена на Новодевичьем кладбище, но решила иначе. 

По словам Аслановой, именно это желание стало для народной артистки главным, а возможность быть рядом с близким человеком после смерти оказалась важнее любых почестей и традиций.

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