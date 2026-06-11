Фото : ГУ МЧС России по Свердловской области
Новости России

Названа причина ДТП с автобусом, въехавшим в толпу у храма в Екатеринбурге

Никита Рязанцев
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Водитель автобуса, который сбил людей у храма в центре Екатеринбурга, хотел пересечь перекресток на красный свет, когда светофор переключался с желтого на запрещающий сигнал, пишет E1.RU.

К такому выводу пришли специалисты, изучив видеозаписи с камер наблюдения. Резонансная авария произошла в среду. Автобус частного перевозчика № 81 «Авангард — 17-я Мехколонна» столкнулся с легковым автомобилем и выехал на тротуар, на которым стояли люди. На месте ДТП погибли четверо, включая ребенка. Пострадавших госпитализировали.

При этом сам водитель автобуса после аварии уверял, что хотел успеть проехать перекресток на зеленый свет, но ему стало плохо.

«У меня голова сильно болит. Глаза ничего не видят. Я нажал тормоз, это не тормоз, газ, похоже», — заявил мужчина.

Выяснилось, что он недавно перебрался в Екатеринбург из Петербурга. Там он шесть раз нарушил правила дорожного движения. Однако это не помешало ему устроиться на работу водителем после переезда. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Также стало известно, что в четверг всех перевозчиков Екатеринбурга срочно вызвали в мэрию из-за трагедии. С ними проведут беседу.

Следственный комитет возбудил уголовные дела о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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