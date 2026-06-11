Трагедия произошла в ночь на 11 июня в посёлке Большой Луг Шелеховского района Иркутской области. Около двух часов ночи соседка заметила дым с соседнего участка. Подойдя ближе, она увидела открытый огонь на веранде одноэтажного брусового дома и сразу же вызвала пожарных, предупредив: внутри могут находиться женщина с двумя детьми.

На улицу Комсомольскую выехали две автоцистерны, на место прибыли четыре огнеборца. Картина, которую они застали, была критической: кровля и пристроенная дощатая веранда горели уже по всей площади, внутри стоял плотный дым.

В ходе тушения на полу в жилой комнате пожарные обнаружили тела 52-летней женщины и её 12-летнего сына. Живой оказалась только 7-летняя девочка: командир отделения нашёл её под диваном. Ребёнок получил острое отравление угарным газом. До приезда скорой огнеборцы проводили реанимацию. Бригада медиков госпитализировала девочку в районную больницу.

Открытое горение на площади 78 квадратных метров ликвидировали за 20 минут.

По предварительным данным, причина пожара — короткое замыкание. Родственники погибшей рассказали: ещё зимой на веранде искрил электросчётчик. Новые элементы электрооборудования были куплены, но заменить их хозяйка не успела. Позднее обнаружение возгорания сделало исход трагическим.

Прокуратура Шелехова организовала проверку обстоятельств произошедшего. В её рамках будет дана оценка соблюдению законодательства о пожарной безопасности и защите прав детей. Состояние 7-летней пострадавшей, внучки погибшей женщины, отслеживают врачи.

Следственные органы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности. Прокуратура проконтролирует ход расследования и оценит законность принятых следователями решений.