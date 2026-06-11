Альпинист назвал единственный способ спасения тела Наговицыной

Единственный вариант эвакуации тела альпинистки Натальи Наговицыной, погибшей на пике Победы в Киргизии, связан с работой спасателей, рассказал РИА Новости инструктор-проводник по горному туризму Андрей Борисов.

Собеседник агентства отметил, что техника в этой ситуации не поможет. Дело в том что, в районе вершины практически нет вертолетов.

«Не имеется опыта подъема больших, тяжелых вертолетов на такую высоту, ну и мало кто решится на это. Поэтому здесь единственный вариант — это спуск тела Натальи силами спасателей, человеческими ресурсами», — пояснил Борисов.

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При этом в Гималаях есть большой парк вертолетов, способных летать на значительные высоты. Эксперт рассказал, что был свидетелем спуска с высоты 7000 метров одного из участников восхождения на Эверест. Воздушное судно подлетело, на время зависло и дождалось, когда пострадавшего закрепили на веревке.

«Выглядело это, конечно, ужасно: человек подвешивается на длинную веревку, висящую под бортом вертолета, и так летит», — добавил инструктор.

В базовом лагере пострадавшего передали компетентным людям, которые оказали ему помощь.

Наговицина сломала ногу во время спуска с пика Победы. Это произошло 12 августа прошлого года. Ей пытались помочь двое альпинистов, один из который, итальянец Лука Синигалья, погиб. Безуспешной оказалась попытка спасателей добраться до россиянки на вертолете. 25 августа спасательную операцию прекратили. Альпинистка считается пропавшей без вести.