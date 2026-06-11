рубли, бухгалтерия
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Общество

С начала года 1940 рязанских семей улучшили жильё с помощью маткапитала

Алексей Самохин
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Улучшение жилищных условий – лидирующее по востребованности направление использования средств материнского капитала. С начала года Отделение СФР по Рязанской области оказало данную меру поддержки более 1940 семьям региона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

До того, как ребёнку на которого выдан сертификат, исполнится три года, средства можно использовать на погашение основного долга или первоначального взноса по ипотечному кредиту. После достижения трехлетнего возраста с помощью средств материнского капитала можно:

— приобрести квартиру или дом;

— построить или реконструировать жилой дом (в том числе с привлечением подрядной организации и с использованием эскроу-счёта);

— компенсировать расходы на уже построенный или реконструированный дом;

— произвести оплату по договору участия в долевом строительстве.

Важно помнить о том, что реконструкция жилого помещения подразумевает увеличение его площади. Поэтому сделать в квартире или доме ремонт за счёт средств материнского капитала нельзя.

Помимо этого обязательным условием является то, что в недвижимости, приобретённой или построенной с использованием материнского капитала, должны быть выделены доли собственности всем членам семьи, включая детей.

Напоминаем, что с 1 февраля 2026 года произошла индексация материнского капитала на 5,6% и теперь его размеры составляют:

— на первого ребенка (рожденного или усыновленного с 1 января 2020 года) – 728921,90 рублей;

— на второго ребенка (если право на сертификат возникло впервые с 2020 года) – 963243,17 рублей;

— при рождении второго ребенка, когда сертификат на первенца уже был получен, доплата составит 234321,27 рублей.

Подать заявление об использовании материнского капитала можно через портал госуслуг, лично в клиентской службе ОСФР по Рязанской области или МФЦ.

За консультацией по возникшим вопросам вы можете обратиться по телефону единого контакт-центра по номеру: 8-800-100-00-01 или в клиентскую службу ОСФР по Рязанской области.

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