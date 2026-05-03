Спасатель оценил, когда семья сможет похоронить альпинистку Наговицину

Эвакуация тела альпинистки Натальи Наговициной, погибшей во время спуска с пика Победы в Киргизии в августе прошлого года, требует больших финансовых вложений со стороны ее семьи, рассказал « АиФ » спасатель Денис Киселев.

По ее словам, решить этот вопрос могут только родственники спортсменки. Высокая стоимость операции связана с тем, что тело лежит на высоте 7000 метров.

«У альпинистов есть посыл, что рисковать ради живых — это понятно, оправдано и нужно. Наверное, неправильно, что тело остается на горе, но и также неправильно, когда ради тела люди рискуют своей жизнью», — объяснил Киселев.

Продолжение после рекламы

Киселев уточнил, что тело Наговициной могут найти в июне, когда начнутся первые попытки восхождения на вершину.

«Те, кто найдут тело, могут завернуть его в палатку, обозначить это место, может быть, попытаться эвакуировать хотя бы с маршрута», — добавил спасатель.

Наговицина сломала ногу во время спуска с пика Победы. Это произошло 12 августа прошлого года. Ей пытались помочь двое альпинистов, один из который, итальянец Лука Синигалья, погиб. Безуспешной оказалась попытка спасателей добраться до россиянки на вертолете. 25 августа спасательную операцию прекратили. Альпинистка считается пропавшей без вести.