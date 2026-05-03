Психосоматолог объяснила, почему Пиманов и его жена скрывали общую дочь

Решение телеведущего Алексея Пиманова и его жены Ольги Погодиной хранить тайну об общей дочери говорит о зрелости звездных родителей, рассказала в беседе с « МК » психосоматолог Елена Вершинина.

Вдова журналиста рассказала, что пара растила ребенка, на похоронах Пиманова. Она пообещала воспитать девочку так, как понравилось бы Алексею. Выяснилось, что девочка появилась на свет 31 августа 2023 года.

«Когда публичные люди скрывают рождение ребенка, это не «странность» и не «игра в тайну». Это, как правило, уровень осознанности, до которого многим еще расти», — отметила Вершинина.

По ее мнению, когда звездные родители не выставляют ребенка на всеобщее обозрение, они дают ему право на частную жизнь с самого начала. Дело в том, что публичность калечит, если психика к ней не готова.

Эксперт считает, что решение пары не афишировать рождение дочери дало ей гораздо больше, чем могло бы дать внимание аудитории: спокойствие, безопасность, право быть просто ребенком, а не чьим-то образом.

Автор программы «Человек и закон», режиссер и продюсер умер 23 апреля в возрасте 64 лет, причиной трагедии стала остановка сердца. Пиманова похоронили спустя три дня на Троекуровском кладбище в Москве.