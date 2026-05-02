Фото: Telegram-канал главка МВД по Кемеровской области
Новости России

Криминалист объяснил, почему Асылханов не мог стать жертвой несчастного случая

Никита Рязанцев
Участник СВО, Герой России Алексей Асылханов, пропавший в городе Юрге Кемеровской области, вряд ли стал жертвой несчастного случая, поскольку ранее сообщалось, что он сел в чужую машину добровольно, заявил в беседе с «АиФ» криминалист Михаил Игнатов.

Незадолго до этого бывший следователь Василий Козлов допустил, что исчезновение бойца связано с тем, что он мог упасть в открытый люк или утонуть в водоеме.

«Уже сообщалось о том, что он сел в машину добровольно, и они куда-то уехали. После этого его никто не видел. Поэтому тут версию несчастного случая я бы не рассматривал как основную, только как второстепенную», — рассказал Игнатов.

Эксперт подчеркнул, что остается открытым вопрос о том, куда уехал Асылханов на машине, в которую он сел на улице. Он добавил, что считает криминальную подоплеку этого дела приоритетной для расследователей.

Молодого человека не видели с 3 апреля. По словам супруги, он сообщил ей, что отправился на работу в Юргинский техникум агротехнологий и сервиса, но там он так и не появился. Вскоре в СМИ распространилась информация, что участника СВО могли похитить.

Возбуждено уголовное дело об убийстве, расследование продолжается, но каких-либо подробностей о его ходе пока что нет. По одной из версий, на улице около военного остановился автомобиль, он поздоровался с водителем, после чего сел в машину. Затем его след пропал.

Асылханов стал Героем России после того, как уничтожил в зоне СВО 15 танков и 50 бронемашин противника. В результате ранения он потерял ногу.

