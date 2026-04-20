Мать Асылханова раскрыла важную деталь о водителе машины, в которую сел ее сын

Герой России Алексей Асылханов, пропавший в городе Юрге Кемеровской области, вряд ли был знаком с водителем машины, в которую сел перед исчезновением, рассказала ТАСС мать бойца Татьяна.

Женщина обратила внимание на важную деталь: ее сын не поздоровался с мужчиной при встрече, что несвойственно для молодого человека.

«Кто-то пишет, что он знаком с водителем был. Непонятно вообще, что это мог быть за водитель такой, который с ним знаком. Я сомневаюсь, что знакомый. Он со всеми здоровается, жмет руку при встрече», — пояснила мать Асылханова.

Ранее родственники рассказали, что узнали о том, что военный сел в незнакомое авто в день пропажи, изучив камеры видеонаблюдения. Пока не удалось установить марку или номер транспортного средства.

Материал по теме: Участник СВО назвал ключ к разгадке исчезновения Героя России Асылханова

Молодого человека не видели с 3 апреля. По словам супруги, он сообщил ей, что отправился на работу в Юргинский техникум агротехнологий и сервиса, но там он так и не появился. Вскоре в СМИ распространилась информация, что 23-летнего участника СВО могли похитить.

Возбуждено уголовное дело об убийстве, расследование продолжается, но каких-либо подробностей о его ходе пока что нет.

Асылханов стал Героем России после того, как уничтожил в зоне СВО 15 танков и 50 бронемашин противника. В результате ранения он потерял ногу.