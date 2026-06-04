На теле матери двоих детей, найденной в реке на Урале, заметили синяки

Знакомая видела синяки на теле 42-летней Ольги Титяненко из Каменска-Уральского, которую нашли в реке Каменке в черте города, пишет E1.RU .

Женщина пропала днем 27 мая. Она ушла из дома, не сказав ничего мужу и двум детям. С собой она не взяла телефон. Ольга воспитывала 17-летнего сына от первого брака, а также 10-летнюю дочь супруга. Ее тело обнаружили 3 июня.

Многие местные жители считают, что в отношениях пары были серьезные проблемы в последнее время.

«Я не в курсе ничего о ее втором муже, доверия он не вызывает. Даже не опубликовал в первые дни сообщения о ее пропаже, а потом вообще уехал. Плюс общая знакомая видела синяки на Ольге за день до ее исчезновения», — рассказала собеседница издания.

Журналисты уточнили, что сам мужчина не ответил на их звонок, но прочитал сообщение в социальных сетях.

Издание добавило, что женщина работала продавцом в продуктовом магазине.