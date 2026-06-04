За неделю в Рязанской области от укусов клещей пострадали 86 человек

Управление Роспотребнадзора по Рязанской области подвело итоги оперативного мониторинга за прошедшую неделю. В медицинские организации региона с укусами клещей обратились 86 человек, в том числе 9 детей.

С наступлением теплой погоды в Рязанской области начинается период наибольшей активности клещей — переносчиков опасных инфекционных заболеваний. Специалисты Роспотребнадзора напоминают жителям региона о необходимости соблюдать меры предосторожности при выездах на природу, прогулках в парках и лесопарковых зонах.

Одним из важнейших направлений неспецифической профилактики инфекций, передаваемых клещами, остается индивидуальная защита. Специалисты ведомства рекомендуют соблюдать следующие правила поведения при выезде на природу:

Одежда:

Используйте светлую одежду — на ней проще заметить клеща

Одежда должна максимально закрывать кожные покровы с плотно застегнутыми манжетами и воротом

Рекомендуется заправлять рубашку в брюки, а штанины — в носки

Голову и шею необходимо защитить платком или другим головным убором

Специальные средства:

Применяйте современные акарицидные и акарицидно-репеллентные средства для обработки открытых участков кожи и верхней одежды

Осмотр:

Проводите само- и взаимоосмотры, уделяя особое внимание складкам и швам одежды (каждые 15–30 минут)

Осматривайте домашних животных, находившихся на улице

При обнаружении присосавшегося клеща необходимо обратиться к врачу для получения квалифицированной медицинской помощи. Специалисты не рекомендуют удалять клеща самостоятельно, чтобы избежать риска инфицирования.

Даже если вы сняли клеща своими силами, в Роспотребнадзоре настоятельно рекомендуется провести лабораторное исследование удаленного насекомого. Это позволит определить, являлся ли клещ переносчиком опасных заболеваний, и при необходимости вовремя начать профилактическое лечение.