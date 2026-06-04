За неделю в Рязанской области от укусов клещей пострадали 86 человек

Управление Роспотребнадзора по Рязанской области подвело итоги оперативного мониторинга за прошедшую неделю. В медицинские организации региона с укусами клещей обратились 86 человек, в том числе 9 детей.
С наступлением теплой погоды в Рязанской области начинается период наибольшей активности клещей — переносчиков опасных инфекционных заболеваний. Специалисты Роспотребнадзора напоминают жителям региона о необходимости соблюдать меры предосторожности при выездах на природу, прогулках в парках и лесопарковых зонах.
Одним из важнейших направлений неспецифической профилактики инфекций, передаваемых клещами, остается индивидуальная защита. Специалисты ведомства рекомендуют соблюдать следующие правила поведения при выезде на природу:
Одежда:
- Используйте светлую одежду — на ней проще заметить клеща
- Одежда должна максимально закрывать кожные покровы с плотно застегнутыми манжетами и воротом
- Рекомендуется заправлять рубашку в брюки, а штанины — в носки
- Голову и шею необходимо защитить платком или другим головным убором
Специальные средства:
- Применяйте современные акарицидные и акарицидно-репеллентные средства для обработки открытых участков кожи и верхней одежды
Осмотр:
- Проводите само- и взаимоосмотры, уделяя особое внимание складкам и швам одежды (каждые 15–30 минут)
- Осматривайте домашних животных, находившихся на улице
При обнаружении присосавшегося клеща необходимо обратиться к врачу для получения квалифицированной медицинской помощи. Специалисты не рекомендуют удалять клеща самостоятельно, чтобы избежать риска инфицирования.
Даже если вы сняли клеща своими силами, в Роспотребнадзоре настоятельно рекомендуется провести лабораторное исследование удаленного насекомого. Это позволит определить, являлся ли клещ переносчиком опасных заболеваний, и при необходимости вовремя начать профилактическое лечение.