Губернатор Малков подписал соглашение о развитии творческой экономики на ПМЭФ-2026

В рамках второго дня работы делегации региона на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор Рязанской области Павел Малков и президент АНО «Креативная экономика» Марина Монгуш подписали соглашение о сотрудничестве. Документ направлен на развитие и популяризацию творческих индустрий в регионе.

Соглашение предусматривает реализацию просветительских и образовательных программ, экспертную поддержку при подготовке специалистов, а также обмен аналитическими данными и продвижение передовых трендов в сфере творческой экономики.

«В декабре заключили соглашение с Агентством стратегических инициатив и представили стратегию развития креативных индустрий Рязанской области. Сегодня делаем следующий шаг. Наша задача – создать условия, в которых талантливые люди смогут реализовывать себя, запускать новые проекты и развивать собственное дело. Вместе с АНО «Креативная экономика» будем развивать образовательные и просветительские программы, проводить совместные мероприятия, привлекать экспертов и внедрять лучшие практики поддержки креативного бизнеса», – отметил Павел Малков.

Креативный сектор является одним из драйверов развития региона. Сегодня в сфере креативных индустрий Рязанской области работает более 5 тысяч специалистов, а объем креативной экономики по итогам прошлого года составил почти 20 млрд рублей. Благодаря совместной работе и внедрению новых практик власти планируют к 2030 году увеличить этот показатель до 55 млрд рублей.

Губернатор подчеркнул, что креативные индустрии помогают создавать для людей новые сценарии жизни и преображать городскую среду. Яркими примерами уже стали возрождение Рязанской ВДНХ, создание арт-квартала и Школы креативных индустрий, первый выпуск которой недавно состоялся. Ребята получили востребованные знания и навыки в сфере дизайна, медиа, анимации и других творческих направлений.

Следующим масштабным проектом станет креативный кластер «Первая электростанция», который появится на территории бывшего хлебозавода № 1. Там создадут пространства для сотворчества, галерею, мастерские, пекарню и помещения, которые на льготных условиях смогут арендовать представители творческого бизнеса.

Ключевым институтом развития в этой сфере выступает АНО «Центр развития креативных индустрий» (ЦРКИ). В его задачи входит развитие «экономики знаний», сохранение культурного кода региона и создание инфраструктуры для дизайнеров, ИТ-специалистов и ремесленников.

Также в регионе успешно развивается креативный кластер на Соборной, ставший победителем федерального конкурса «Регион для молодых». На площадке кластера уже полтора года работает Дом молодежи, а в дальнейшем территория продолжит наполняться новыми пространствами для творческого предпринимательства.