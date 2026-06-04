Туристы массово едут в место исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае

В поселок Кутурчин Красноярского края, где в последний раз видели пропавшую семью Усольцевых, начали массово приезжать туристы, пишет aif.ru.
Напомним, Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина Усольцевы пропали 28 сентября 2025 года. В тот день семья отправилась на небольшую прогулку к скале Буратинка недалеко от небольшого поселка Кутурчин. Машину они оставили на окраине поселка. По воспоминаниям очевидцев, Ирина и Арина были легко одеты. На улице в тот день было довольно тепло, никто и подумать не мог, что спустя всего несколько часов погода резко ухудшится. С тех пор семью никто не видел.
В мае, после частичного схода снежного покрова в тайге, поиски возобновились, однако пока никаких результатов не принесли.
Один из красноярских туристов Андрей рассказал, что недавно с семьей они гуляли в местах пропажи Усольцевых.
Мужчина отметил, что на вершине горы Буратинка появилась мобильная связь. На вопрос о том, не боятся ли туристы ехать в место пропажи Усольцевых, Андрей ответил: «Кто хочет — ничего не боится».
Еще одна туристка Анна, которая недавно была в районе Кутурчина, рассказала, что с удовольствием вернулась бы туда снова.
История исчезновения семьи Усольцевых остается одной из самых загадочных в Красноярском крае за последнее время. Несмотря на трагические обстоятельства, район скалы Буратинка продолжает привлекать туристов своей красотой и доступностью.