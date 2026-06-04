Туристы массово едут в место исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае

В поселок Кутурчин Красноярского края, где в последний раз видели пропавшую семью Усольцевых, начали массово приезжать туристы, пишет aif.ru.

Напомним, Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина Усольцевы пропали 28 сентября 2025 года. В тот день семья отправилась на небольшую прогулку к скале Буратинка недалеко от небольшого поселка Кутурчин. Машину они оставили на окраине поселка. По воспоминаниям очевидцев, Ирина и Арина были легко одеты. На улице в тот день было довольно тепло, никто и подумать не мог, что спустя всего несколько часов погода резко ухудшится. С тех пор семью никто не видел.

В мае, после частичного схода снежного покрова в тайге, поиски возобновились, однако пока никаких результатов не принесли.

Один из красноярских туристов Андрей рассказал, что недавно с семьей они гуляли в местах пропажи Усольцевых.

«Снега еще полно наверху. Усольцевых не встретили. На спуске сбились с тропы, навигатор завис и метров 300 шли прямо через курумник. Отклонился вправо, в восточном направлении, тропа во мху плохо просматривается, по наитию выбрал левее, пробились через бурелом. Предполагаю, что Усольцевы в условиях плохой видимости пошли вниз, но ушли с тропы вправо, в сторону реки, а там тяжко выбираться даже подготовленному», — рассказал турист.

Мужчина отметил, что на вершине горы Буратинка появилась мобильная связь. На вопрос о том, не боятся ли туристы ехать в место пропажи Усольцевых, Андрей ответил: «Кто хочет — ничего не боится».

Еще одна туристка Анна, которая недавно была в районе Кутурчина, рассказала, что с удовольствием вернулась бы туда снова.

«Я там два раза была, первый раз с группой, второй — вдвоем ходили и по темноте возвращались. Про людские страхи ничего сказать не могу, не знаю, но если у меня будет ещё возможность посетить эти восхитительные места, я обязательно ей воспользуюсь», — сказала она.

История исчезновения семьи Усольцевых остается одной из самых загадочных в Красноярском крае за последнее время. Несмотря на трагические обстоятельства, район скалы Буратинка продолжает привлекать туристов своей красотой и доступностью.