Фото: канал "Топор. Новости Рязани" в Максе
Происшествия

В Рязани возле ТЦ «Европа» автомобиль сбил курьера

Анастасия Мериакри
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В Рязани произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал курьер службы доставки. Авария случилась на улице Новоселов. Об этом сообщает канал «Топор. Новости Рязани» в Максе.

По предварительным данным, инцидент произошел в непосредственной близости от торгово-развлекательного центра «Новая Европа». Курьер оказался под колесами автомобиля. Обстоятельства столкновения и детали ДТП в настоящее время выясняются.

Информация о состоянии здоровья пострадавшего доставщика на данный момент не сообщается.

Официальные комментарии не поступали.

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