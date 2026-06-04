В Рязани возле ТЦ «Европа» автомобиль сбил курьера

В Рязани произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал курьер службы доставки. Авария случилась на улице Новоселов. Об этом сообщает канал «Топор. Новости Рязани» в Максе.

По предварительным данным, инцидент произошел в непосредственной близости от торгово-развлекательного центра «Новая Европа». Курьер оказался под колесами автомобиля. Обстоятельства столкновения и детали ДТП в настоящее время выясняются.

Информация о состоянии здоровья пострадавшего доставщика на данный момент не сообщается.

Официальные комментарии не поступали.