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Новости России

Пропавшая на Пхукете россиянка отправила семье странное сообщение

Никита Рязанцев
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На Пхукете при странных обстоятельствах пропала 43-летняя туристка из Приморья Дарья Шаньгина, пишет Baza.

По информации издания, ветврач отправилась в Таиланд на два месяца. Во время путешествия она перестала выходить на связь с родственниками. Однако недавно россиянка отправила им несвязное сообщение с арабского номера. Из него следует, что у нее украли паспорт, телефон или сим-карту и банковские карты.

«В телефонном разговоре женщина добавила, что влюбилась на острове в диджея и улетает с ним в ОАЭ», — указано в публикации.

Семья считает, что она могла попасть в сексуальное рабство и находится под наркотиками. За два месяца на Пхукете россиянка несколько раз попадала в больницу и полицию, а также похудела на десять килограммов и сняла со счетов 300 тысяч рублей.

Кроме того, срок ее визы истек 1 июня.

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