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Новости России

В России вынесли первые приговоры за создание порно с помощью нейросетей

Анастасия Мериакри
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В России зафиксированы первые случаи привлечения к уголовной ответственности за создание порнографических материалов с использованием искусственного интеллекта. Пресс-службы судов Брянской и Липецкой областей сообщили о вынесении приговоров двум фигурантам таких дел — подростку и взрослому мужчине.

3 июня Брянский областной суд вынес приговор подростку 2008 года рождения. Молодой человек признан виновным по части 2 статьи 242.1 УК РФ (распространение материалов с порнографическим изображением несовершеннолетнего через интернет).

Суд установил, что фигурант в ходе переписки получил от знакомого интимные фото и видео несовершеннолетней девушки. После этого с помощью нейросети он сгенерировал на их основе порнографические материалы и разослал их в личных сообщениях и чатах мессенджера. Сам подросток вину признал полностью и пояснил, что сделал это, «чтобы пошутить над потерпевшей».

Суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. В пользу пострадавшей взыскано 50 тысяч рублей компенсации морального вреда. Приговор еще не вступил в законную силу, а дело в отношении несовершеннолетнего выделено в отдельное производство.

Прецедент создан и в соседней Липецкой области. Задонский районный суд рассмотрел дело 48-летнего местного жителя, который обвинялся по части 3 статьи 242 УК РФ (незаконные изготовление и распространение порнографических материалов).

Мужчина создал в социальной сети группу с эротическим контентом. Для наполнения сообщества он скачивал из открытых аккаунтов фотографии девяти женщин и с помощью нейросетей создавал из них порнографические фотоколлажи с обнаженными телами. Все материалы публиковались в открытом доступе без ведома и согласия изображенных на них людей.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет. Кроме того, осужденный лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, страниц и иных ресурсов в интернете на тот же срок.

При назначении наказания суд учел множество смягчающих обстоятельств: полное признание вины, раскаяние, помощь следствию, состояние здоровья подсудимого, а также то, что он полностью возместил моральный вред всем потерпевшим и оказывает помощь своей матери — инвалиду второй группы.

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