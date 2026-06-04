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Новости России

В России оправдали самого пожилого обвиняемого по делу о педофилии

Никита Рязанцев
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В Краснодарском крае суд оправдал самого пожилого обвиняемого в России по делу о педофилии, пишет Baza.

Речь идет о 91-летнем мужчине, который почти год находился под следствием. Ранее несколько девочек обвинили краснодарца в том, что он совершал непотребства на улице на их глазах.

«Пенсионер поначалу даже не понял, в чем его обвиняют, а потом объяснил, что просто хотел справить нужду», — говорится в публикации.

Ключевым моментом в этом деле стало состояние здоровья пожилого человека. Он страдает от проблем с мочевым пузырем, из-за чего каждые полчаса ему необходимо посещать уборную.

Кроме того, у пенсионера есть проблемы со зрением, что делает невозможным умышленное совершение непристойных действий в присутствии девочек. На этом адвокат строил защиту, однако он умер во время расследования.

Тем не менее, суд вынес оправдательный приговор.

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