Фото: КГКУ «Спасатель».
Новости России

Исследователь рассказал, когда остановятся поиски Усольцевых

Никита Рязанцев
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Поиски семьи Усольцевых, которая пропала более полугода назад в красноярской тайге, продлятся до осени, а затем окончательно прекратятся, заявил в беседе с «АиФ» исследователь Валентин Дегтерев.

В четверг следователи сообщили о возобновлении спасательной операции, она продлится пять дней — до 9 июня. Они пояснили, что специалисты вновь пройдут путь, по которому шла семья Усольцевых — к горам Буратинка и Мальвинка.

«Я практически на сто процентов уверен: останки не найдут. Новые поиски продлятся до осени, а с первым снегом все прекратят, дело отправят в архив, и там оно и останется», — рассказал Дегтерев.

По его мнению, если следы Усольцевых и были в тайге, их давно уничтожили животные и сама природа. В то же время эксперт считает, что от улик могли избавиться преступники еще до начала поисковых работ. Он допустил, что они связаны с поселком Кутурчин и даже находятся там.


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Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь пропали в сентябре 2025 года в горно-таежной местности Партизанского района. К поискам Усольцевых подключились более 1 400 человек: добровольцы, полицейские и неравнодушные жители со всей страны. Спасательные службы прочесали обширную территорию, но найти семью не удалось.

Поиски возобновились в конце мая в связи с улучшением погоды. Пока в них приняли участие представители Красноярского и Дивногорского поисково-спасательных отрядов. Они работали по заявке сотрудников полиции и обследовали на квадроциклах и пешком 28 квадратных километров. Следов пропавших вновь не обнаружили.

Следственный комитет придерживается версии о несчастном случае, считая ее приоритетной.

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