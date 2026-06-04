Фото с сайта правительства Рязанской области
Экономика и бизнес

ТЕХНОНИКОЛЬ инвестирует 5 млрд рублей в модернизацию завода в Рязанской области

Анастасия Мериакри
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На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор Рязанской области Павел Малков и управляющий партнер Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ Сергей Колесников подписали масштабное инвестиционное соглашение. Компания направит 5 миллиардов рублей на комплексное развитие своего предприятия в регионе.

Соглашение предусматривает глубокую трансформацию расположенного в Рязанской области «Завода ТЕХНО». Инвестиции в размере 5 млрд рублей будут осваиваться в период с 2026 по 2030 год. Ключевой вектор развития — повышение экологической безопасности и технологическая независимость.

В частности, ТЕХНОНИКОЛЬ возьмет на себя установку постов онлайн-мониторинга воздуха на границе санитарно-защитной зоны. Это позволит сформировать открытую базу данных для долгосрочного контроля экологической обстановки в регионе.

Кроме того, на предприятии планируется запуск собственной когенерационной установки. Этот шаг не только обеспечит завод необходимой энергией, но и существенно разгрузит региональную энергосистему. Параллельно будет расширен логистический комплекс для увеличения оборотов производства.

Рост производственных мощностей неизбежно повлечет за собой увеличение налоговых отчислений в бюджет Рязанской области. Однако экономическая выгода не ограничится только налогами.

Масштабная модернизация потребует привлечения местных ресурсов. В ТЕХНОНИКОЛЬ подчеркнули, что будут массово задействовать региональные строительные компании и местных поставщиков, что создаст выраженный мультипликативный эффект для экономики всей Рязанской области.

Партнерство региона и корпорации выходит за рамки чисто промышленных задач. Губернатор Павел Малков анонсировал подписание еще одного, социального соглашения — с Благотворительным Фондом Сергея Колесникова.

«Компанией вкладываются очень серьезные деньги в дальнейшее развитие производственных мощностей, инфраструктуры, уделяется большое внимание вопросам экологии. Такой ответственный подход к работе поддерживаем, — отметил Павел Малков. — Отдельное соглашение, которое подписали сегодня с Благотворительным Фондом Колесникова, позволит развивать биатлонно-лыжный спорт в Рязанской области, в том числе комплекс «Алмаз». Это один из самых современных подобных комплексов в стране, там проходят соревнования высокого уровня. Есть планы организовать там еще спортивные мероприятия. Думаю, рязанцы еще не раз смогут увидеть в нашем регионе звезд мирового биатлона».

Управляющий партнер ТЕХНОНИКОЛЬ Сергей Колесников подчеркнул, что реализация столь амбициозной программы невозможна без диалога с властью.

«Предстоящие работы обеспечат качественно новый уровень функционирования предприятия за счет внедрения самого современного оборудования и технологий. Реализация столь масштабной программы возможна только при конструктивном содействии региональных органов власти, — заявил Сергей Колесников. — На текущий момент по ряду направлений налажено эффективное взаимодействие, однако отдельные вопросы требуют дополнительной проработки и повышенного внимания со стороны профильных структур».

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