Следователи рассказали, зачем возобновили масштабные поиски Усольцевых

Спасатели и волонтеры вновь пройдут путь, по которому шла семья Усольцевых в тайге, сообщили РИА Новости в главке СК по Красноярскому краю.

Следователи пояснили, что операция началась в четверг и продлится пять дней — до 9 июня.

«Искать будут по направлению пути семьи к горам Буратинка, Мальвинка», — рассказали в ведомстве.

В операции задействованы спасатели, представители силовых структур, сотрудники Госохотнадзора, участники поискового отряда «ЛизаАлерт» и волонтеры. Для поисковых работ привлечены дроны, автомобили повышенной проходимости, мотоциклы и криминалистическая техника.

В общей сложности в мероприятии участвуют около 80 человек. Для ограничения доступа посторонних на место поисков был установлен блокпост.

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Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь пропали в сентябре 2025 года в горно-таежной местности Партизанского района. К поискам Усольцевых подключились более 1 400 человек: добровольцы, полицейские и неравнодушные жители со всей страны. Спасательные службы прочесали обширную территорию, но найти семью не удалось.

Поиски возобновились в конце мая в связи с улучшением погоды. Пока в них приняли участие представители Красноярского и Дивногорского поисково-спасательных отрядов. Они работали по заявке сотрудников полиции и обследовали на квадроциклах и пешком 28 квадратных километров. Следов пропавших вновь не обнаружили.

Следственный комитет придерживается версии о несчастном случае, считая ее приоритетной.