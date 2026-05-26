Сын Усольцевой объяснил, почему ее телефон по-прежнему работает

Телефон пропавшей в Красноярском крае Ирины Усольцевой продолжает работать, поскольку ее сын Данил Баталов по-прежнему платит за него, пишет « АиФ ».

Ранее СМИ обратили внимание, что ее номер не заблокировали спустя восемь месяцев с момента исчезновения туристки, хотя это должно было произойти через 90 дней.

«Я до сих пор плачу за мамин телефон. Поэтому он действующий. И буду платить», — рассказал газете Баталов.

Молодой человек не хочет, чтобы ее номер передали другому человеку. Также он опроверг информацию о том, что телефон его матери нашли в автомобиле, который семья оставила в Кутурчине перед походом.

«Телефона не было в машине, где он — неизвестно», — добавил мужчина.

К поискам Усольцевых, Сергея, Ирины и их дочери, пропавших в сентябре 2025 года в горно-таежной местности Партизанского района, подключились более 1 400 человек: добровольцы, полицейские и неравнодушные жители со всей страны. Спасательные службы прочесали обширную территорию. Никаких следов семьи найти не удалось.

Следственный комитет пока придерживается версии о несчастном случае, считая ее приоритетной.