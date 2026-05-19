Поиски Усольцевых продолжаются, фото: КГКУ "Спасатель"
Новости России

В СК рассказали о последнем сигнале с телефона пропавшего в тайге Усольцева

Алексей Самохин
Спустя почти девять месяцев после исчезновения семьи Усольцевых в тайге Красноярского края следствие возобновило поиски. Новые детали рассказала официальный представитель регионального СК.

Поиски возобновились 15 мая. Почти девять месяцев прошло с того дня, как супруги Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью Ариной отправились к горе Буратинка в тайге Красноярского края и не вернулись домой. Произошло это 28 сентября 2025 года.

Первая поисковая операция стартовала 1 октября. Несколько недель спасатели прочёсывали тайгу, однако активную фазу пришлось свернуть из-за резкого ухудшения погоды. Новый этап поисков начался 15 мая. Добровольцев пока не привлекают: в тайге ещё лежит снег.

Один из телефонов семьи, принадлежащий Ирине, остался в машине. Сигнал с телефона Сергея в последний раз зафиксировали в районе скал Партизанского района, вблизи горы Алат, примерно в семи километрах от посёлка Кутурчин.

В интернете появлялись сообщения о том, что устройства Усольцевых якобы снова вышли на связь. Следственный комитет эту информацию опроверг.

«После их пропажи телефоны проверялись на предмет последнего сигнала. Сейчас их телефоны неактивны», — сообщила старший помощник руководителя СК по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова в беседе с aif.ru.

Официальной версией следствие по-прежнему считает несчастный случай.

