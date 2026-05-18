Общество

Опергруппа предупредила рязанцев о волне фейков о БПЛА

Алексей Самохин
Опергруппа Рязанской области предупредила жителей: в ближайшие две недели противник резко усилил активность в социальных сетях. Один из главных вбросов — информация о якобы запуске беспилотников прямо с территории Рязанщины. Это ложь.

Все БПЛА запускаются с территории Украины. Маршруты полётов отслеживаются и установлены. Никакой угрозы изнутри региона нет, говорится в сообщении.

Задача ЦИПСО здесь очевидна: напугать людей и заставить усомниться в действиях местных властей. Фейк намеренно сформулирован так, чтобы вызвать тревогу у как можно большего числа жителей.

Власти региона призывают следить только за официальными источниками информации и не распространять непроверенные данные.

Полковник рассказал, как в России борются с дронами ВСУ
Павел Малков: В рамках национального проекта «Семья» обновляем библиотеки в регионе 

