Память погибших во время атаки БПЛА в Рязани почтили минутой молчания

Во время атаки БПЛА на жилой дом в Рязани погибли четыре человека. В том числе 7-летняя девочка. Об этом сообщил на сегодняшнем заседании правительства региона губернатор Павел Малков.

Участники заседания почтили память погибших минутой молчания.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте, в регионе объявлен режим ЧС, работает оперативный штаб по ликвидации последствий, отметил Павел Малков.

Семьи погибших получат по 1,5 млн рублей, пострадавшие в зависимости от тяжести травм — от 300 до 600 тысяч рублей. Компенсации за утраченное имущество составят 150 тысяч рублей.

Также в регионе проводится сбор средств для пострадавших. Желающих принять участие в нём губернатор попросил зайти в его социальные сети.

По информации регионального Минтруда, 40 человек уже получили выплаты по 15 тысяч рублей на первоочередные нужды. Начало более крупных выплат планируется в ближайшие дни.