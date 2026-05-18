Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Рязанской области

В Рязанской области с 18 мая до 00:00 23 мая действует оранжевый уровень погодной опасности. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Оранжевый — предпоследний уровень опасности, означает, что погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба.

В Рязани и области в эти дни ожидается очень высокая температура.

«С 18.05 по 22.05 на территории области ожидается аномально-жаркая погода: среднесуточная температура воздуха выше нормы на 7-10°С», — говорится в сообщении Гидрометцентра.