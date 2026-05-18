Фото: Ростелеком
Общество

«Ростелеком» назвал имена лучших журналистов и блогеров ЦФО

Алексей Самохин
С 13 по 15 мая ярославская земля стала центром притяжения для журналистов и блогеров Центрального федерального округа. «Ростелеком» пригласил около 60 представителей медиасообщества ЦФО принять участие в подведении региональных итогов 15-го, юбилейного, конкурса журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее». Объявлению результатов предшествовала насыщенная деловая программа.

Прежде всего гости ознакомились с богатым купеческим прошлым города Рыбинска, второго по величине города Ярославской области, а затем перенеслись в его цифровое настоящее.  

В конце 2025-го года в Рыбинске завершилась реконструкция Волжского моста. Финальным этапом капитального ремонта объекта стала организация специалистами «Ростелекома» архитектурно-художественной подсветки. На мосту установили 1 700 светильников, управление которыми осуществляется дистанционно. «Операторы» могут удаленно менять цвета, ритм и очередность зажигания ламп. Первоначально предполагалось три световых сценария. Благодаря первому мост превращался в чайку, поскольку его своды напоминают крылья птицы. Второй вариант подсветки — еловая ветка с игрушками, так как запуск обновленной переправы прошел в канун Нового года. Третий — воспроизводит цвета российского триколора, которые используются в честь государственных праздников. Но сегодня световая схема расширилась. Так, в марте мост стал главным действующим лицом гендер-пати: его ярко-синяя подсветка рассказала будущим родителям, что у них родится сын. 

Специально для участников пресс-тура «Ростелекома» администрация города запустила несколько сценариев подряд. Так, журналисты увидели и праздничный российский флаг, и повседневные цветовые переливы.

О том, как создавался новый облик моста, и об опыте эксплуатации его цифровой «начинки» представителям медиасферы из 16 регионов страны рассказал глава Рыбинска Дмитрий Рудаков. Он подчеркнул, что теперь переправа через Волгу по своей туристической привлекательности встала в один ряд с памятниками и музеями. Ежевечерне на набережной собираются сотни жителей и гостей, чтобы сделать фото на фоне яркого арт-объекта. Этим же завершился и первый день пресс-тура для участников конкурса.

Следующим утром гости погрузились в историю самого Ярославля и оценили уровень цифровизации музеев, ресторанов, прогулочных улиц. Выяснилось, что жемчужина Золотого кольца отличается от многих областных центров России не только обилием объектов культуры, но и высоким уровнем цифрового комфорта. Интерактивные музеи, QR-коды на домах и памятниках, бесплатный Wi-Fi в общественных зонах, система уличного видеонаблюдения делают город максимально удобным для жизни и отдыха. Как удалось превратить древнейший населенный пункт страны в один из самых современных, сколько времени на это потребовалось, за чей счет проводилось внедрение технологичных решений, — на эти и многие другие вопросы журналистов ответили специалисты «Ростелекома».

Юрий Солдатенков, директор макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком»:

«Каждый раз подведение региональных итогов конкурса журналистов становится для нас своего рода точкой отчета о проделанной за год работе. Участникам пресс-туров мы рассказываем о наиболее значимых проектах, реализованных компанией в разных регионах Центральной России за прошедшие 12 месяцев. Города и цифровые решения — всегда разные, неизменно одно: “Ростелеком” работает для людей и стремится сделать их жизнь комфортнее и безопаснее. Да и сам конкурс именно о том, как технологии преобразуют повседневные рутинные процессы. Спасибо всем его участникам за интерес, неравнодушие, энтузиазм, креативность, готовность разбираться в сложных технологических темах и рассказывать о них простым человеческим языком! Мы вместе делаем будущее настоящим!»

В этом году на конкурс было допущено 248 работ от 146 представителей медиасферы Центральной России. Традиционно самой популярной стала номинация «Интернет-СМИ», в которую подали 72 заявки. В номинацию «Телевидение и видеоконтент в СМИ» журналисты прислали 43 сюжета. От блогерского сообщества в номинацию «Социальные медиа» поступило 39 работ. От представителей печатной прессы — 38 работ. А в номинацию «Радио и подкасты» подали 18 заявок. 

Еще 38 работ на конкурс пришло в пяти специальных номинациях: «Российские решения для ИТ-индустрии: вызовы и перспективы» от Минцифры России, «Фундамент цифровизации» от «Базиса», «Игровые возможности: настоящее и будущее отечественного гейминга» от В2С «Ростелекома» и «Цифровизация отраслей» от В2В «Ростелекома», «Киберриски в детской среде» от Альянса по защите детей в цифровой среде. Эти работы будет оценивать федеральное жюри.

Александр Сорокин, генеральный директор телерадиокомпании «НИКА», член регионального жюри конкурса:

«За 15 лет конкурс стал для медиасообщества Центральной России чем-то большим, чем просто профессиональное соревнование. Это мощная площадка для обмена опытом и своего рода индикатор того, насколько глубоко журналисты погружены в повестку завтрашнего дня. Радостно видеть, что журналистское сообщество ЦФО сохраняет драйв, мастерски работая с темами, которые еще вчера казались футуристичными, а сегодня стали частью нашей реальности».

Победителями регионального этапа конкурса стали:

«Печатные СМИ»

· 1 место — Сергей Малюков из Липецкой области за работу «Телефон по цене жигуленка: как в Липецке появилась сотовая связь»

· 2 место — Наталья Тимашова из Калужской области за работу «Школьник из Людинова сконструировал экзоруку, чтобы помочь своей бабушке после инсульта»

· 3 место — Анна Коршунова из Курской области за работу «Железный коллега: где роботы уже заменили курян»

«Телевидение и видеоконтент в СМИ»

· 1 место — Алиса Куличенко из Калужской области за работу «Концепт. Тотальная роботизация»

· 2 место — Екатерина Левицкая из Смоленской области за работу «Кибербуллинг. Как противостоять»

· 3 место — Софья Семёнова из Ивановской области за работу «Умная кепка для слабовидящих: сделано в ивановском политехе»

«Радио и подкасты»

· 1 место — Александр Шраменко из Тульской области за работу «Большой Hi-Tech»

· 2 место — Анна Семенихина из Курской области за работу «Ближе к делу. Интернет-зависимость в подростковой среде»

· 3 место — Мария Деринова из Калужской области за работу «Всё о цифровом рубле»

«Интернет-СМИ»

· 1 место — Валерия Урсула из Белгородской области за работу «Остановка с интеллектом, город – с вопросами. Во что обошлись Белгороду «умные» остановки»

· 2 место — Елена Черепанова из Тульской области за работу «XXI век. 1 четверть: от «диалапа» до нейрошлюзов»

· 3 место — Наталья Лещинская из Смоленской области за работу «Сотрудник «Печь.Инфо» «попался» в сеть мошенников»

«Социальные медиа»

· 1 место — Наталья Абашкина (Шумилова) из Костромской области за работу «Снегурочка, нейросети и мы: кто здесь на самом деле автор?»

· 2 место — Александра Савелькина из Брянской области за работу «Не можешь победить – возглавь: что важно знать о видеоиграх взрослым»

· 3 место — Юлия Скворцова из Ярославской области за работу «Цифровые технологии и гаджеты в образовании или «Мама, я всё сделала!»

Наталья Абашкина, блогер, автор канала «Кстати, Кострома!», победитель в номинации «Социальные медиа»:

«Помню свой первый пресс-тур с “Ростелекомом”.Тогда рядом были известные журналисты, а я сидела и думала: “Что я вообще здесь делаю со своими заброшенными деревнями?”. Прошло четыре года, и теперь многие из тех самых “акул пера” стали для меня хорошими друзьями, а на вопрос:“Ты едешь?”, я еще ни разу не ответила: “Нет”. За это время синдром самозванца сменился пониманием: не так важно, есть ли у тебя диплом журналиста, если ты по-настоящему любишь то, что делаешь, и умеешь делиться этим искренне. Я участвовала в конкурсе уже третий раз — просто рассказывала истории из путешествий, делилась своими мыслями. Без ожиданий и громких надежд на победу. И тем удивительнее, когда судьба снова подкидывает такие невероятно приятные сюрпризы».

Победители регионального этапа получили ценные призы от компании. А все без исключения гости пресс-тура увезли домой не только приятные воспоминания, новые знания и знакомства, но и вкусные сувениры — гастрономические бренды Ярославской области. 

Через полтора месяца победителей основных номинаций, а также призеров пяти спецноминаций ждет подведение итогов федерального этапа конкурса. Они будут оглашены в Москве в начале июля.

Победители федерального этапа — участники, занявшие первые места в основных и специальных номинациях, в августе посетят Арктику.

