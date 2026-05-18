Несколько населённых пунктов останутся сегодня без света в Рязанском округе

Отключение электричества запланировано в Рязанском округе в понедельник, 18 мая. Об этом сообщила ВКонтакте местная администрация.

С 9 до 17 часов без света останется территория МКУ «Дубровическое» в селе Дубровичи. Среди объектов, попадающих под отключение, названы школы, детский сад и скважина.

В это же время отключат воду в деревне Демкино на территории МКУ «Высоковское». Там социально-значимых и объектов ЖКХ нет.

На час позже, в 10 утра, отключат свет в Дядькове. Там под отключение попадает территория МКУ «Дядьковское» (частично) – ул. Садовая, Ленпоселок, Грачи, дома с 1 по 51. Среди социальных объектов без света — ясли.