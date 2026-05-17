Поздно вечером 17 мая жители Рязанской области могут столкнуться с резким ухудшением погоды. Синоптики прогнозируют грозу с порывистым ветром и градом.

В ближайший час на территории Рязанской области местами ожидается гроза. Метеопредупреждение, размещенное на сайте регионального ГУ МЧС России, действует до конца суток 17 мая.

Во время грозы синоптики прогнозируют усиление восточного ветра с порывами до 12–17 м/с. В отдельных районах возможен град.

Жителям Рязани и области рекомендуется соблюдать осторожность.