В Рязанскую область идёт азиатская жара, температура поднимется до +32°С

В начале следующей недели жителей Москвы ждёт азиатская жара. Как сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с aif.ru, в столицу придёт очень тёплая воздушная масса, сформировавшаяся над Центральной Азией.

Тёплый воздух, пришедший с Аравийского полуострова, принесёт в регион сухую и жаркую погоду. Днём температура воздуха будет достигать +27…+32 °С. Подобная аномальная жара, по словам специалиста, ожидается во всех центральных регионах России, включая Рязанскую область.

Сухой и жаркий воздух накроет регион, тем самым повышая уровень пожарной опасности

Однако, по прогнозам синоптика, такая погода продержится недолго — около 5–7 дней. Уже к концу следующей рабочей недели в Москве станет прохладнее: температура воздуха опустится до комфортных +20…+25 °С.