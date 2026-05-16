На улице Павлова в Рязани уберут под землю более 3 км проводов

В Рязани продолжается масштабное благоустройство улицы Павлова в рамках проекта «Чистое небо». Как сообщил подрядчик, в ходе работ планируется демонтировать и убрать в подземные каналы более трёх километров воздушных линий электропередач и других коммуникаций.

Это не только улучшит внешний вид улицы, но и повысит надёжность электроснабжения. В настоящее время потребителей уже переводят на резервные каналы, чтобы обеспечить бесперебойную подачу ресурсов во время работ.

В процессе благоустройства специалисты проводят полную ревизию всех коммуникаций. Неиспользуемые и устаревшие линии демонтируют, чтобы освободить место и повысить безопасность. Уже сформированы специальные каналы для укладки новых, современных кабельных линий.

Работы по программе «Чистое небо» стартовали осенью 2024 года. По данным администрации города, за это время было демонтировано уже более 10 тысяч метров воздушных линий. Проект реализуется по поручению губернатора Павла Малкова и является частью общегородской программы по созданию современной и эстетичной городской среды.