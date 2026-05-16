В школьное меню в Рязани включили индейку по-строгановски и оладьи с бананом

В школе № 63 города Рязани прошла традиционная дегустация блюд, которые планируется включить в рацион учеников. Организатором выступил производитель питания — АО «Детское питание». В мероприятии, призванном сделать школьные обеды вкуснее и разнообразнее, приняли участие администрация школы, педагоги, родители, представители совета отцов и сами школьники.

Гостям был предложен широкий выбор блюд на обед и полдник. В меню вошли: рисовая запеканка с творогом, шницель с картофельным пюре, индейка по-строгановски с гречкой, щи зелёные на курином бульоне, оладьи с бананом со сгущённым молоком, бутерброд с шоколадным маслом. Из напитков были представлены иван-чай и компот из кураги, а на полдник — груши, яблоки, сок и йогурты.

Все угощения были приготовлены в строгом соответствии с санитарными нормами и технологическими стандартами. После дегустации участники заполнили специальные анкеты и поделились мнениями о вкусовых качествах и разнообразии предложенных блюд.