В Рязани отменили массовые мероприятия ради безопасности горожан

В Рязанской области отменяются или переносятся массовые мероприятия, запланированные на эти выходные, 16 и 17 мая. Об этом сообщили «Интерфаксу» в региональном министерстве культуры.

Данное решение было принято в связи с недавней атакой украинских беспилотных летательных аппаратов, в результате которой погибли четыре человека, включая ребёнка, и пострадали семь местных жителей.

«Все мероприятия в учреждениях культуры начнутся с минуты молчания, в репертуар будут внесены соответствующие изменения», — отметил представитель ведомства.

В частности, фестиваль уличной еды, запланированный на 16 мая на Лыбедском бульваре, будет перенесен на другой день. Об этом сообщается в телеграм-канале «Креативные индустрии. Рязань». О новой дате проведения мероприятия сообщат дополнительно.

Также в региональном минобразования сообщили об отмене фестиваля «Рязань молодёжная: ты в центре».

В то же время акция «Ночь музеев» состоится, но с изменённой направленностью, так как она носит просветительский характер.

Напомним, в ночь на 15 мая Рязанская область подверглась атаке 99 БПЛА, что привело к повреждению двух многоэтажных жилых домов и возникновению пожара на одном из промышленных предприятий. Следственный комитет расследует дело о террористическом акте .