Лунный календарь и советы агрономов: как правильно сажать овощи и цветы в июне

С приходом устойчивого тепла июнь становится одним из самых активных месяцев для дачников. Даже если основные посадки были сделаны весной, первый месяц лета — отличное время, чтобы дополнить грядки, исправить ошибки и продлить сбор урожая до самой осени. Что можно и нужно сажать в июне 2026 года, какие дни по лунному календарю считаются самыми благоприятными и как получить максимум от своих грядок, рассказали РИА Новости.

Почему июнь — отличное время для посадок?

«Летний посев позволяет не только компенсировать возможные весенние неудачи, но и продлить сбор урожая до самой осени», — отмечает агроном Александр Еремин.

В июне почва уже хорошо прогрета, а угроза возвратных заморозков минимальна. Это создаёт идеальные условия для посева и высадки рассады в открытый грунт, особенно в регионах с умеренным климатом.

Что посадить из овощей?

В июне рекомендуется сажать теплолюбивые культуры, которые быстро всходят и активно развиваются в прогретой земле:

Огурцы (семенами или рассадой).

(семенами или рассадой). Кабачки, патиссоны, тыква .

. Кукуруза .

. Фасоль, бобы .

. Морковь поздних сортов .

. Свёкла .

. Редис .

. Лук.

«Для огурцов и кабачков особенно важны регулярный полив и подкормка. Почву перед посадкой рекомендуется тщательно подготовить: внести органические удобрения», — советует эксперт по ландшафтному дизайну Наталия Крюкова.

Рассаду помидоров и перцев также можно высаживать в июне, но лучше выбирать скороспелые и среднеспелые сорта, чтобы они успели дать урожай до конца сезона. Хорошо приживаются в это время дайкон, баклажаны, поздние сорта капусты и брокколи.

Зелень: второй урожай за лето

Зелень в июне прорастает очень быстро, что позволяет получать несколько урожаев за сезон. В открытый грунт можно смело сеять:

Укроп.

Петрушку.

Кинзу.

Базилик.

Шпинат.

Кресс-салат.

Руколу.

Листовой салат.

Лук-батун.

«Петрушка, укроп и кинза могут дать пышную зелень уже через три-четыре недели. В связи с этим посевы можно повторять каждые несколько недель», — рекомендует агроном Еремин.

Ягоды и кустарники

В июне можно высаживать саженцы с закрытой корневой системой:

Клубника.

Малина.

Земляника.

Смородина.

Крыжовник.

Июньская посадка земляники позволит собрать первый урожай уже к концу лета.

Цветы для июньских клумб

В июне высаживают как однолетние, так и многолетние цветы. По лунному календарю наиболее благоприятные дни для посадки однолетников — с 16 по 29 июня (на растущую Луну). Хорошо приживутся:

Бархатцы.

Календула.

Настурции.

Космея.

Петунии.

Циннии.

Подсолнухи.

Из многолетников стоит обратить внимание на наперстянки, гвоздики, аквилегии и незабудки. Гладиолусы, посаженные в середине месяца, могут зацвести уже в конце лета.

Лунный календарь: когда сажать в июне 2026

Многие огородники ориентируются не только на погоду, но и на лунный календарь. В 2026 году с 16 по 29 июня наступает фаза растущей Луны. Это время — самый благоприятный период для посева, посадки и пересадки. Растения лучше приживаются и быстрее развиваются.

15 июня будет новолуние. В это время не рекомендуется проводить посадки.

«Даже несмотря на то, что отдельные исследования говорят, что фазы Луны по-разному влияют на циклы роста растений, большинство биологов и ботаников по всему миру считают роль спутника незначительной», — подчёркивает агроном Милинко.

При грамотном подходе июньская посевная поможет не только восполнить пробелы после весны, но и заложить основу для богатого урожая и цветущего сада на весь сезон .