Фото: Изображение от prostooleh на Freepik
Общество

Лунный календарь и советы агрономов: как правильно сажать овощи и цветы в июне

Анастасия Мериакри
С приходом устойчивого тепла июнь становится одним из самых активных месяцев для дачников. Даже если основные посадки были сделаны весной, первый месяц лета — отличное время, чтобы дополнить грядки, исправить ошибки и продлить сбор урожая до самой осени. Что можно и нужно сажать в июне 2026 года, какие дни по лунному календарю считаются самыми благоприятными и как получить максимум от своих грядок, рассказали РИА Новости.

Почему июнь — отличное время для посадок?

«Летний посев позволяет не только компенсировать возможные весенние неудачи, но и продлить сбор урожая до самой осени», — отмечает агроном Александр Еремин.

В июне почва уже хорошо прогрета, а угроза возвратных заморозков минимальна. Это создаёт идеальные условия для посева и высадки рассады в открытый грунт, особенно в регионах с умеренным климатом.

Что посадить из овощей?

В июне рекомендуется сажать теплолюбивые культуры, которые быстро всходят и активно развиваются в прогретой земле:

  • Огурцы (семенами или рассадой).
  • Кабачки, патиссоны, тыква.
  • Кукуруза.
  • Фасоль, бобы.
  • Морковь поздних сортов.
  • Свёкла.
  • Редис.
  • Лук.

«Для огурцов и кабачков особенно важны регулярный полив и подкормка. Почву перед посадкой рекомендуется тщательно подготовить: внести органические удобрения», — советует эксперт по ландшафтному дизайну Наталия Крюкова.

Рассаду помидоров и перцев также можно высаживать в июне, но лучше выбирать скороспелые и среднеспелые сорта, чтобы они успели дать урожай до конца сезона. Хорошо приживаются в это время дайкон, баклажаны, поздние сорта капусты и брокколи.

Зелень: второй урожай за лето

Зелень в июне прорастает очень быстро, что позволяет получать несколько урожаев за сезон. В открытый грунт можно смело сеять:

  • Укроп.
  • Петрушку.
  • Кинзу.
  • Базилик.
  • Шпинат.
  • Кресс-салат.
  • Руколу.
  • Листовой салат.
  • Лук-батун.

«Петрушка, укроп и кинза могут дать пышную зелень уже через три-четыре недели. В связи с этим посевы можно повторять каждые несколько недель», — рекомендует агроном Еремин.

Ягоды и кустарники

В июне можно высаживать саженцы с закрытой корневой системой:

  • Клубника.
  • Малина.
  • Земляника.
  • Смородина.
  • Крыжовник.

Июньская посадка земляники позволит собрать первый урожай уже к концу лета.

Цветы для июньских клумб

В июне высаживают как однолетние, так и многолетние цветы. По лунному календарю наиболее благоприятные дни для посадки однолетников — с 16 по 29 июня (на растущую Луну). Хорошо приживутся:

  • Бархатцы.
  • Календула.
  • Настурции.
  • Космея.
  • Петунии.
  • Циннии.
  • Подсолнухи.

Из многолетников стоит обратить внимание на наперстянки, гвоздики, аквилегии и незабудки. Гладиолусы, посаженные в середине месяца, могут зацвести уже в конце лета.

Лунный календарь: когда сажать в июне 2026

Многие огородники ориентируются не только на погоду, но и на лунный календарь. В 2026 году с 16 по 29 июня наступает фаза растущей Луны. Это время — самый благоприятный период для посева, посадки и пересадки. Растения лучше приживаются и быстрее развиваются.

15 июня будет новолуние. В это время не рекомендуется проводить посадки.

«Даже несмотря на то, что отдельные исследования говорят, что фазы Луны по-разному влияют на циклы роста растений, большинство биологов и ботаников по всему миру считают роль спутника незначительной», — подчёркивает агроном Милинко.

При грамотном подходе июньская посевная поможет не только восполнить пробелы после весны, но и заложить основу для богатого урожая и цветущего сада на весь сезон .

