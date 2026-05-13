Лунный календарь и советы агрономов: как правильно сажать овощи и цветы в июне

С приходом устойчивого тепла июнь становится одним из самых активных месяцев для дачников. Даже если основные посадки были сделаны весной, первый месяц лета — отличное время, чтобы дополнить грядки, исправить ошибки и продлить сбор урожая до самой осени. Что можно и нужно сажать в июне 2026 года, какие дни по лунному календарю считаются самыми благоприятными и как получить максимум от своих грядок, рассказали РИА Новости.
Почему июнь — отличное время для посадок?
В июне почва уже хорошо прогрета, а угроза возвратных заморозков минимальна. Это создаёт идеальные условия для посева и высадки рассады в открытый грунт, особенно в регионах с умеренным климатом.
Что посадить из овощей?
В июне рекомендуется сажать теплолюбивые культуры, которые быстро всходят и активно развиваются в прогретой земле:
- Огурцы (семенами или рассадой).
- Кабачки, патиссоны, тыква.
- Кукуруза.
- Фасоль, бобы.
- Морковь поздних сортов.
- Свёкла.
- Редис.
- Лук.
Рассаду помидоров и перцев также можно высаживать в июне, но лучше выбирать скороспелые и среднеспелые сорта, чтобы они успели дать урожай до конца сезона. Хорошо приживаются в это время дайкон, баклажаны, поздние сорта капусты и брокколи.
Зелень: второй урожай за лето
Зелень в июне прорастает очень быстро, что позволяет получать несколько урожаев за сезон. В открытый грунт можно смело сеять:
- Укроп.
- Петрушку.
- Кинзу.
- Базилик.
- Шпинат.
- Кресс-салат.
- Руколу.
- Листовой салат.
- Лук-батун.
Ягоды и кустарники
В июне можно высаживать саженцы с закрытой корневой системой:
- Клубника.
- Малина.
- Земляника.
- Смородина.
- Крыжовник.
Июньская посадка земляники позволит собрать первый урожай уже к концу лета.
Цветы для июньских клумб
В июне высаживают как однолетние, так и многолетние цветы. По лунному календарю наиболее благоприятные дни для посадки однолетников — с 16 по 29 июня (на растущую Луну). Хорошо приживутся:
- Бархатцы.
- Календула.
- Настурции.
- Космея.
- Петунии.
- Циннии.
- Подсолнухи.
Из многолетников стоит обратить внимание на наперстянки, гвоздики, аквилегии и незабудки. Гладиолусы, посаженные в середине месяца, могут зацвести уже в конце лета.
Лунный календарь: когда сажать в июне 2026
Многие огородники ориентируются не только на погоду, но и на лунный календарь. В 2026 году с 16 по 29 июня наступает фаза растущей Луны. Это время — самый благоприятный период для посева, посадки и пересадки. Растения лучше приживаются и быстрее развиваются.
15 июня будет новолуние. В это время не рекомендуется проводить посадки.
При грамотном подходе июньская посевная поможет не только восполнить пробелы после весны, но и заложить основу для богатого урожая и цветущего сада на весь сезон .