Сотрудники РНПК накануне Дня Победы провели субботник на могиле героев-лётчиков в Рязани 

Алексей Самохин
Работники Рязанской нефтеперерабатывающей компании, которая входит в состав НК «Роснефть», организовали субботник у памятника советским летчикам. Те сражались в неравной схватке с вражеским самолетом в 1941 году. Акция стала частью программы, посвященной 81-й годовщине Победы.

Монумент представляет собой пирамиду, которую венчает красная звезда. Официально он не числится в перечне воинских захоронений. Но архивные документы подтверждают: летчики защищали село Никуличи от вражеского удара. Изначально красноармейцев похоронили там, где позже построили нефтезавод. Спустя время останки перезахоронили. С тех пор нефтяники каждый год приводят территорию мемориала в порядок перед Днем Победы.

В 2026 году коллектив РНПК активно включился в празднование главного майского праздника. Было организовано несколько акций, направленных на сохранение памяти о войне, поддержку ветеранов и патриотическое воспитание молодежи.

Сотрудники завода приняли участие в международной акции «Диктант Победы». В основу текста легли фрагменты из книги журналистов о рязанцах, которые защищали Брестскую крепость.

В рамках акции «Сад памяти» нефтяники вместе с активистами города озеленили сквер у областного музыкального театра. Там появилась Аллея Славы. Совместно с театром компания провела концерт «Память, ставшая песней». На него пригласили ветеранов войны, тружеников тыла, представителей городского Совета ветеранов и школьников. Молодые специалисты предприятия лично поздравили ветеранов и вручили им подарки от трудового коллектива.

9 мая на разных площадках нефтезавода поднимут флаги Победы. Это символ благодарности поколению фронтовиков за мирное небо над головой.

