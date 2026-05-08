Частица Вечного огня доставлена в Рязанскую область. Об этом сообщает официальный канал региона в мессенджере «Макс».

Патриотическая Международная акция Народного фронта «Огонь памяти» проходит в десятый раз. Она охватывает 14 зарубежных стран и 71 субъект РФ, в том числе Рязанскую область.

Акция стартовала у стен Кремля у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве. Оттуда лампаду с частицей Вечного огня доставили в наш регион.

Для поздравления ветеранов Великой Отечественной войны и проведения патриотических мероприятий «Огонь памяти» передали в шесть муниципальных округов области: Рязанский, Рыбновский, Сараевский, Сапожковский, Спасский, Старожиловский.