В Рязани впервые проходит эногастрономический фестиваль «Градусы»

В Рязани впервые проходит эногастрономический фестиваль, посвященный российским винам «Градусы». Об этом сообщает Минэкономразвития Рязанской области.

Фестиваль с 1 по 31 мая проводит семейство винотек SashaWine и «Кино&Вино». Гостям представят широкий спектр российских вин и локальные бренды. Хедлайнером события станет линейка вин «Небо России», созданная в коллаборации с фестивалем воздухоплавания и винодельнями Крыма рязанками Оксаной Труниной и Юлией Машковой. В рамках фестиваля также будет представлен локальный виноград семьи Крецу. По словам организаторов, это станет важным шагом в развитии эногастрономического туризма в регионе.

В рамках фестиваля состоятся дегустация от семейной винодельни «Поколение», встреча с основателем Cloudy Winery Владиславом Грацианским, мастер‑класс для профессионалов винной отрасли, экскурсия на виноградник Крецу, специальная дегустация вин «Калос Лимен» и «Небо России Глера» с авторами линейки, а также «День российских игристых» в «Кино Вино» и гала‑дегустация лучших вин от партнеров фестиваля.

Локация фестиваля: винотеки SashaWine (Ленина, 9) и «Кино&Вино» (Почтовая, 55).