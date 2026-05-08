Происшествия

Четыре человека попали в больницу после ДТП на трассе М-5 в Шиловском районе

Алексей Самохин
За прошедшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 10 человек получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

В области зарегистрировано 44 ДТП с причинением материального ущерба автовладельцам.

Инспекторы дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции выявили 16991 нарушений ПДД, в том числе 4 факта управления транспортным средством в состоянии опьянения. Выявлен 1 водитель, который сел за руль автомобиля в состоянии опьянения повторно. Выявлено более 66 нарушений, связанных с управлением «тонированным» автомобилем, а также 11 нарушений допустили пешеходы.

7 мая сотрудниками Госавтоинспекции в Рязанской области проведены оперативно-профилактические мероприятия «Автобус», направленные на устранение причин и условий, способствующих совершению ДТП с участием пассажирского транспорта, выявления и пресечения фактов нарушений законодательства, регулирующего данный вид деятельности.

В ходе мероприятия выявлено более 10 нарушений Правил дорожного движения со стороны водителей автобусов. Нарушители привлечены к ответственности.

7 мая, примерно в 12:05, в Шиловском районе на 295-ом километре автодороги М-5 «Урал», 67-летний житель Путятинского района, управляя автомобилем «Рено Сандеро», по предварительной информации, не справился с рулевым управлением, в результате чего совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-21093 под управлением 50-летнего рязанца.

В результате происшествия водитель автомобиля «Рено Сандеро» и его 80-летняя пассажирка, а также водитель автомобиля ВАЗ-21093 и его 16-летний пассажир с различными травмами доставлены в медицинское учреждение.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.

