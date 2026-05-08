Минобороны РФ зафиксировало 1365 нарушений режима перемирия со стороны ВСУ по случаю Дня Победы. Украинские формирования нанесли 887 ударов дронами и 153 артобстрела, атаковав позиции российских войск и гражданские объекты. Россия ответила зеркально.

Минобороны России обнародовало данные о соблюдении режима перемирия, объявленного в честь 81-й годовщины Победы. По решению Верховного Главнокомандующего, с полуночи 8 мая все группировки российских войск в зоне СВО полностью остановили боевые действия. Гуманитарный жест остался без ответа.

Украинские вооружённые формирования проигнорировали перемирие. Продолжили удары беспилотниками и артиллерией по российским позициям. Под огонь попали гражданские объекты в приграничных районах Белгородской и Курской областей. Официальные данные военного ведомства фиксируют масштаб нарушений.

ВСУ совершили 153 обстрела из артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня, миномётов и танков. Дроны нанесли 887 ударов. Из них 394 — FPV-дронами, 107 — октокоптерного типа, 171 — самолётного типа. Ещё 215 раз боеприпасы сбрасывались с беспилотников.

Всего зафиксировано 1365 нарушений режима прекращения огня в зоне специальной военной операции. Цифры говорят сами за себя.

Российские подразделения ПВО вне зоны СВО уничтожили 396 средств воздушного нападения. Среди них 390 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа и 6 управляемых ракет большой дальности «Нептун».

Минобороны подчеркнуло: действия украинской стороны подтверждают террористическую сущность киевского режима. Вооружённые Силы России в этих условиях реагировали зеркально. Наносили ответные удары по огневым позициям РСЗО, артиллерии, миномётов. Поражали пункты управления и места запуска беспилотников.

Режим перемирия соблюдался односторонне. Россия сохраняла позиции, украинские формирования продолжали атаки. Итоги суток показали реальное отношение Киева к гуманитарным инициативам.