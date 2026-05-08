В Ростовской области из-за падения обломков БПЛА и ракеты есть разрушения

Прошлую ночь экстренные службы Ростовской области провели в разъездах. Обломки сбитых беспилотников упали сразу на четыре населённых пункта — Ростов, Таганрог, Батайск и Мясниковский район. Об этом утром написал в своём канале губернатор Юрий Слюсарь.

Больше всего не повезло Мясниковскому району. В селе Чалтырь на частных домах сорвало крыши, повыбивало окна, во дворе одного из них загорелось дерево. Пострадавших нет — жильцы отделались испугом.

А в Юго-Восточной промзоне этого же района упала ракета. Загорелись складские помещения, часть склада обрушилась. Пожарные справились с огнём.

В Таганроге горящий кусок дрона пробил крышу гаража в частном секторе. Открытого пламени не было, только задымление — быстро разобрались.

Ростов пострадал дважды. В переулке Аэроклубовский обломки повредили жилые дома — выбили окна, пробили газовую трубу, помяли грузовик. Во дворе загорелось дерево. В Первомайском районе огонь охватил четырёхэтажное административное здание.

В Батайске на улице Социалистической досталось хозпостройкам — крыши и окна.